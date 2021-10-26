Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 11:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kamışlı'da petrol kuyusunda yangın: 2 gündür söndürülemiyor
[Fotoğraf: DHA]
Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde sınıra yakın bölgede bulunan petrol kuyusundaki yangın 2 gündür devam ediyor.
Nusaybin ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi mevkiinde Çamurlu petrol arama sahasının karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentine bağlı Rımelan petrol kuyuları bölgesinde 2 gün önce çıkan yangın devam ediyor.
Yangın nedeniyle gökyüzü dumanlarla kaplandı.
20 kilometrelik mesafeden rahatlıkla görünürken, yangına müdahale edilmediği gözlendi.
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