Fildişi Sahili menşeli Koaci internet sitesinin haberine göre, gümrük memurları, Etiyopya Havayollarına ait bir uçağın yanında, yolculara dağıtılan battaniyelerin içinde gizlenmiş altın olduğunu fark etti. Gümrük memurları 2,8 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen 60 kilogram altına el koydu.

Güvenlik kaynakları, altınların Çin ya da Dubai'ye gönderilmek üzere havalimanına getirilmiş olabileceğini belirtti.

Yakalanan altının ülke tarihinde şu ana kadar tek seferde el konulan ağırlıktaki en büyük miktar olduğu ifade edildi.

Atlas Okyanusu kıyısındaki Douala ve yakınındaki Limbe şehirlerinde petrol, alüminyum ve elmas yataklarının yanı sıra birçok altın rezervi bulunuyor.

Kaynak: AA