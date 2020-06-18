General Valère Nka, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, ordunun son günlerde Kuzey Batı bölgesinde operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Nka, bu operasyonların ilkinin ayrılıkçıların komşu ülke Nijerya'ya giden yola barikat kurdukları Bali, Batibo ve Widikum beldeleri civarında düzenlendiğini, 13 ayrılıkçının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İkinci operasyonun Mbokam beldesi yakınlarında ayrılıkçılara ait bir kampa baskın şeklinde düzenlendiğini aktaran General Nka, baskında 11 ayrılıkçının etkisiz hale getirildiğini ve yüklü miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümünde 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.