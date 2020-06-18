Haber Giriş: Kaynak: İHA
Rusya'da kamyon 4 aracı ezdi: 2 ölü, 7 yaralı
Rusya’nın Chelyabinsk bölgesinde aşırı hızlı bir kamyon önündeki 4 aracı ezdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Rusya’nın Chelyabinsk bölgesinde süratle gelen bir kamyon, önünde bulunan otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yoldaki 5 araç birbirine girdi.
Otomobillerin kağıt gibi ezildiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Polis kazanın Katav-Ivanovsk yakınlarındaki M5 otoyolunda meydana geldiğini belirtti. Kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kamyonun frenlerinin arızalandığı iddia edilirken Chelyabinsk bölge savcılığının kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
Etiketler: trafik Kazası rusya kamyon ChelyabinskSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 02:55
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