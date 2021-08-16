THY, Afganistan'daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu. Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçak havalandı.

300'den fazla Türkütaşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na inecek.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından Kızılay ve diğer kuruluşların personelini taşıyan THY uçağının Kabil'den havalandığını duyurdu.