Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'deki Türkler dönüş yolunda
Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY uçağı da yolcularını alıp ülkeden ayrıldı.
THY, Afganistan'daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu. Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçak havalandı.
300'den fazla Türkütaşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na inecek.
Personelimizi ve diğer kuruluşlarımızın personellerini taşıyan THY uçağı Kabil’den az önce güvenle havalandı— Dr Kerem Kınık (@drkerem) August 16, 2021
Teşekkürler @TK_TR @TC_Disisleri @tcsavunma pic.twitter.com/EFI4BL3Za3
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından Kızılay ve diğer kuruluşların personelini taşıyan THY uçağının Kabil'den havalandığını duyurdu.
Etiketler: ABD Afganistan THY
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