Afganistan'da, Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmaya çalışanlara ait dehşet verici görüntüler art arda gelmişti.

Skandal görüntülerden biri de Afgan halkının ülkeyi terk etmek için havalimanında bir Amerikan uçağının kanat ve iniş takımına tutunarak kaçmaya çalışmalarıydı.

O kişilerin uçaktan düştüğü anları herkes dehşet içinde izlerken, ABD merkezli satış platformunda o anlar tişörtlerin üstüne basılarak satışa sunuldu.

[Fotoğraf: TeeChip]

İnternet sitesi üzerinden satılan ve insanlarla dalga geçilen tişörtlerin üzerinde "Kabil Paraşütlü Atlama Kulübü" yazıyor. Sitede, metrelerce yüksekten yere düşerek hayatını kaybeden Afganların temsili resmi bulunan tişörtlerin, model ve renk seçenekleri bile var.

Tişörtlerin ortalama satış fiyatı ise 22 dolar.