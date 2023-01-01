Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 09:03Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kabil'de patlama: Ölü ve yaralılar var
[Fotograf: TRT Haber]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, askeri havalimanının dışında meydana gelen patlamada ölen ve yaralananların olduğu duyuruldu.
Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor, Kabil'de askeri havalimanının dışında patlama yaşandığını açıkladı.
Takor, sabah saatlerinde yaşanan patlamada "şehit ve yaralıların olduğunu" belirtti.
Sözcü Takor, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü sözlerine ekledi.
Etiketler: Afganistan Kabil
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