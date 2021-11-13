Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgede bir minibüse yerleştirilen bomba infilak etti.



Bir Taliban yetkilisi patlamada, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak terör örgütü DEAŞ son günlerde, Afganistan'ın Şii bölgelerinde saldırılar düzenliyor.