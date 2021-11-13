Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 16:49Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, TRT Haber
Kabil'de patlama: Ölü ve yaralılar var
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgede bir minibüse yerleştirilen bomba infilak etti.
Bir Taliban yetkilisi patlamada, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak terör örgütü DEAŞ son günlerde, Afganistan'ın Şii bölgelerinde saldırılar düzenliyor.
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