Belçika'nın Liege kentine bağlı Cheratte köyünün nüfusunun büyük çoğunluğu Türklerden oluşuyor.

Köye 1960'larda maden ocaklarında çalışmak için gelen Türkler, bir yandan ülkeye entegre olurken diğer yandan kültür ve geleneklerini de koruyor.

Türkçe isimler, ezan sesleri, Atatürk meydanı

Cheratte sokaklarında dolaşırken duyulan ezan sesleri, Türkçe isimlerin yer aldığı tabelalar, restoranlar, marketler ve spor kulüpleri dikkati çekiyor.

Köyün bağlı olduğu Vise ilçesinin eski Belediye Başkanı Marcel Neven, köylülerin vatan ve Atatürk sevgisinden etkilenerek 2003'te bir caddeye Atatürk ismini vermiş.

[Fotoğraf: AA]

Köy sakinlerinin aktardığına göre bu isim, yabancıların itirazı üzerine kaldırılsa da bir sene sonra caddenin geçtiği meydana verilmiş.

Başkan Neven, Türklere jest yapıp hediye etti

Köydeki Türklerin gurur kaynağı niteliğindeki meydanda kıraathane ve spor kulübü işleten Turgay Çakır, babasının 1963'te maden ocağında çalışmak için Cheratte'e geldiğini, kendisinin o dönem 9 yaşında olduğunu söyledi.

Çakır, Atatürk Meydanı'nı, "tarih profesörü olan ve Türkleri çok seven" eski Belediye Başkanı Neven'in burada yaşayan Türklere "jest" yapıp hediye ettiğini belirtti.

Burada ezan sesi dışarı veriliyor

Meydanın peyzaj düzenlemesi için belediyeye proje sunulduğunu ifade eden Çakır, Belçika'da çoğu yerde rastlanmazken bu meydanda ezan sesinin dışarı verildiğini söyledi.

1970'te Nevşehir'den maden ocağında çalışmak için gelen Muhsin Demir, Atatürk Meydanı ile gurur duyduklarını ifade etti.

Köy meydanında ezan sesleri yükseliyor

1981 yılında açılan Mimar Sinan Camisi'nin İmamı Yusuf Şen de bir yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olarak burada görev yaptığını belirterek halkın desteğiyle yıllar önce açılan camideki bu uygulamaya, Avrupa'nın birçok yerinde rastlanmadığına işaret etti.

Şen, "Vise Belediye Başkanlığının izniyle 1981'den bu yana sabah haricinde günde 4 defa bütün ezanlarımızı dışarıya veriyoruz. Halkımız da diğer gayrimüslim vatandaşlar da ezanımızı dinliyorlar." diye konuştu.

Avrupa'da ezanın sesinin dışarı verilmesine nadir rastlanırken Belçika'da Belçika Diyanet Vakfı'na bağlı 72 camiden 6'sında ezan sesi dışarı veriliyor.