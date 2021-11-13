Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 14:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya: Dodik'in ayrılıkçı söylemleri sorumsuzca
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya, Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemlerini sorumsuzca ve kabul edilemez olarak nitelendirdi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Batı Balkanlar konusunun pazartesi günü Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınacağını duyurdu.
Toplantıda bölgede artan zorluklar karşısında atılacak adımlar görüşülecek.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Bosna basınına yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki mevcut krizin son derece tehlikeli olduğuna işaret etti.
Almanya, Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemlerini sorumsuzca ve kabul edilemez olarak nitelendirdi.
Bosna Hersek eski Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko de Avusturya basınına konuştu ve ülkedeki durum için "hiç bu kadar zor olmamıştı" dedi.
Etiketler: Bosna Hersek Almanya Avrupa Birliği
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