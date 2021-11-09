Bosna Hersek’te Bosnalı Sırp siyasilerin barışı tehdit eden politikaları gözleri Bosna Hersek Yüksek Temsilcine çevirdi.

Ülkede uluslararası toplum adına görev yapan Yüksek Temsilci Christian Schmidt yaptırımların masada olduğuna işaret etti.

Schmidt, kendisine, barışı tehdit eden siyasileri görevden alma imkanı veren “Bonn Yetkilerini” kullanabileceğini açıkladı.

Yüksek Temsilci daha önce birçok kez, "Bonn Yetkilerini" son çare olarak gördüğünü dile getirdi.

'Bonn yetkileri', yüksek temsilciye geniş yetkiler veriyor

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği, 1995 yılında Bosna Savaşı'nı sona erdiren Dayton Barış Anlaşması'ndan sonra kuruldu.

1997'de Almanya'nın Bonn kentinde yapılan toplantı sonrasında "Bonn Yetkileri" adıyla anılan yetkiler Bosna-Hersek Yüksek Temsilciliği'ne verildi.

Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan siyasileri görevden alabiliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından seçilen Yüksek Temsilci, İhtiyaç durumunda yasa da çıkartabiliyor.

