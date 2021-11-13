Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan’da bombalı saldırılar: 2 polis öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde bombalı saldırılar düzenlendi. Saldırılar sonucu 2 polis öldü, biri polis 7 kişi yaralandı.
Pakistan'da yerel basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde devriyedeki polis aracının geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti.
Bombalı saldırıda 2 polis öldü.
Bir patlama da Belucistan'da
Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde ise emniyet mensuplarına ait bir aracın yakınında patlama meydana geldi.
Patlamada, biri polis biri kadın 7 kişi yaralandı.
Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Pakistan
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