AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği'nin (AB) İngiltere ile halihazırda üzerinde uzlaşmaya varılmış olan Brexit anlaşmasını yeniden ele almaya niyetli olmadığını vurgulayarak, "Şurası çok açık ki, Brexit yeniden görüşülmeyecek" diye uyardı.

İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Juncker, "Theresa May ile kısa bir toplantı yapacağım ancak Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmeyeceği çok açık ve net. Şurası çok açık ki, Brexit yeniden görüşülmeyecek" ifadelerini kullandı.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar da İngiltere'nin bir anlaşma olmadan AB'den ayrılması riskinin büyüdüğüne inandığını ve anlaşmasız Brexit riskinin büyüdüğünü düşündüğünü söyledi.

Brexit krizi

İngiltere'de 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda halk, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, parlamenterlerin, May'in AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle önce 12 Nisan'a, sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

Anlaşmanın haziran başında dördüncü kez parlamentoya sunulacağını aktaran İngiltere Başbakanı May, baskılar üzerine 7 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: DHA, Reuters