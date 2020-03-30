Haber Giriş: Kaynak: DHA
Johnson’un danışmanının da karantinaya alındığı iddia edildi
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere’den Kraliyet’e ve kabineye sıçrayan koronavirüs ile ilgili yeni bir iddia geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın danışmanı Dominic Cummings’in koronavirüs (COVID-19) semptomları gösterdiği için kendisini karantinaya aldığı iddia edildi
İngiliz medyasının iddiasına göre, Başbakan Johnson’ın danışmanı Dominic Cummings, koronavirüs semptomları göstermesi nedeniyle kendisini karantinaya aldı.
Koronavirüs nedeniyle bin 231 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 bin 784 de vaka bulunan ülkede Başbakan Boris Johnson’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklanmıştı.
Etiketler: koronavirüs boris johnsonSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 13:41
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