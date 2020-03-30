İngiliz medyasının iddiasına göre, Başbakan Johnson’ın danışmanı Dominic Cummings, koronavirüs semptomları göstermesi nedeniyle kendisini karantinaya aldı.

Koronavirüs nedeniyle bin 231 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 bin 784 de vaka bulunan ülkede Başbakan Boris Johnson’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklanmıştı.