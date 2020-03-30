Koronavirüs salgını Amerika Birleşik Devletleri'ni her geçen gün daha derinden etkiliyor. Ülkede yayılımın hızlı olması Washington yönetimini yeni arayışlara itti.

Amerikan hükümeti, herkesin konum ve hareket bilgilerinin paylaşılması için 60 dev teknoloji ve sosyal medya şirketleri ile görüşüyor.

Veriler salgının etkileyeceği yerlerin tespitinde kullanılacak. Bu sayede risk bölgelerinin daha iyi belirlenip, daha fazla tıbbi yardımın gönderilmesinin sağlanacağı iddia ediliyor.

Sivil toplum kuruluşları endişeli

Ancak buna karşı çıkanlar da var. Bu durumun özel hayatın ihlali ve veri güvenliği konusunda sorunlara yol açabileceğini düşünenlerin sayısı az değil.

Sivil toplum kuruluşları verilerin hükümet ya da firmalar aracılığıyla özel hayatın gizliliğini ihlal edecek şekilde kullanılabileceğinden endişe ediyor.

Teknoloji şirketleri ile Washington yönetimi arasında henüz bir anlaşma sağlanmış değil.

Merak edilen bir diğer konu ise verilerin kişilerin kimliklerini ortaya çıkaracak şekilde mi, yoksa genel olarak mı değerlendirileceği.

Pek çok ülkede benzer uygulamalar hayata geçirildi

Salgın döneminde pek çok ülkede benzer uygulamalar hayata geçirildi. İsrail’de çıkarılan bir yasa ile Güvenlik Ajansı’na, mahkeme kararı olmadan İsraillilerin telefon verilerini takip edebilme yetkisi verildi.

Güney Kore, Singapur, Tayvan, Avusturya, Almanya ve İtalya’da da salgınla mücadele için insanların konum ve hareket verileri kullanılıyor.