İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Boris Johnson'ın öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinde, ülkelerinin özgürlüğünü kahramanca savunmaya devam eden Ukrayna güçlerinin cesaretini takdirle karşıladığı belirtildi.

Zelenskiy'nin, Mariupol'deki durum hakkında Johnson'ı bilgilendirdiği kaydedilen açıklamada, İngiliz Başbakanın, bu şehirdeki Ukrayna direnişini selamladığına işaret edildi.

"İngiltere Ukrayna'ya kendini savunması için araçlar sağlamaya devam edecek"

Açıklamada, "İkili, Ukrayna için uzun vadeli güvenlik çözümü ihtiyacını ele aldı ve Başbakan Johnson, Ukrayna'nın ileriki haftalarda ve aylarda egemenliğini savunmasını sağlamak için (İngiltere'nin) müttefikler ve ortaklarla yakın çalışmaya devam edeceğini söyledi." ifadesine yer verildi.

Johnson’ın, Zelenskiy'e İngiltere'nin geçen hafta Rusya'ya yönelik aldığı yeni yaptırım kararları hakkında bilgi verdiği belirtilen açıklamada, "(Johnson) İngiltere'nin önümüzdeki günlerde zırhlı araçlar dahil Ukrayna'ya kendini savunması için araçlar sağlamaya devam edeceğini aktardı." denildi.

Açıklamada, Johnson'ın, Ukrayna'ya verilen uluslararası desteğin daha da güçlendiğini, Ukrayna'nın başarılı olacağından ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise başarısız olacağından hala emin olduğunu belirttiği kaydedildi.

Rusya, İngiltere Başbakanı Johnson ve 12 üst düzey isme yaptırım kararı aldı

Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin özellikle Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkililerine karşı aldığı yaptırım kararları ve "benzeri görülmemiş düşmanca eylemleriyle" bağlantılı olarak, İngiliz hükümetinin önemli kabine üyeleri ve bir dizi siyasetçiye karşı Rusya'ya giriş yasağı içeren yaptırım kararı alındığı duyuruldu.