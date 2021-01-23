20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayan Biden'ın telefonda görüştüğü ilk yabancı ülke lideri Kanada Başbakanı Trudeau oldu.

Görüşmede ABD-Kanada ilişkileri, COVID-19 ile mücadele, ekonomik bağların güçlendirilmesi ve savunma alanında daha çok iş birliği şeklinde genişletilmesi konuları ele alındı.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Keystone XL isimli petrol boru hattı projesinin iptalinden dolayı Trudeau'nun duyduğu rahatsızlığı anladığını belirterek "Başkan Biden, aktif ikili diyaloğun sürdürülmesi ve Kanada ile iş birliğinin derinleştirilmesi konusundaki sözünü bir kez daha teyit etti" bilgisi paylaşıldı.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Joe Biden ile görüştü

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Başkan Biden saygı dolu ve nazikti. Göç, COVID-19 ve sağlık konularına yönelik iki ülke ilişkilerini ele aldık. Aynı zamanda iki devletin sağlığı ve yararı için iş birliğini konuştuk, Bütün bunlar ülke ve halklarımız için ilişkilerin iyi olduğunu gösteriyor."