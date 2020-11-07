ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın seçim kampanyası ekibinden yapılan açıklamada, Joe Biden'ın başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile 20.00'de Delaware eyaletinin Wilmington kentinde ulusa sesleniş konuşması yapacağı ifade edildi.

Biden ise Twitter hesabından da paylaşımda bulunarak, ''Bizi zor bir iş bekliyor ama size söz veriyorum: Bana oy verseniz de vermeseniz de tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Bana olan inancınızı boşa çıkarmayacağım'' ifadesini kullandı.