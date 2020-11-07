Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 39 bin 811 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat ayından beri bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına bugün ulaşıldı.

Salgın başından bu yana virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 902 bin 490 oldu.

Aktif COVID-19 hasta sayısı 532 bin 536'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 634'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 425 artarak 41 bin 63'e çıktı. Günlük ölü sayısı üst üste 3. gün 400'ün üzerinde kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 966 artarak 328 bin 891 oldu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Prof. Franco Locatelli, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, hükümetin gece sokağa çıkma yasağı ve ülkeyi 3 risk kategorisine ayırarak ek tedbirler getirmesini doğru önlemler olarak değerlendirdi.

Locatelli, alınan son kısıtlayıcı tedbirlerin salgını kontrol etmede 2-3 hafta içinde etkisini göstereceğini belirtti.