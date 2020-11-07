Haber Giriş: Kaynak: AA
Rasulayn'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Rasulayn'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik Rasulayn'da yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda yapılan operasyonda, 17 havan mühimmatı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Etiketler: Barış Pınarı HarekatıSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 20:45
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