Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.

Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

#SONDAKİKA

284 delegeye ulaşan Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu. AP haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.https://t.co/sjahzPHntE pic.twitter.com/hqQFkkQET6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 7, 2020

AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı.

Böylece, 253 olan delege sayısını 273'e çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu üç eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.

Biden'den ilk açıklama

Seçim zaferinin ardından açıklama yapan Biden, şu ifadelere yer verdi:

Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen Harris'e duyduğu güvenden onur duydum.

Kamala Harris, ilk siyah kadın başkan yardımcısı oldu

Joe Biden'in seçimi kazanmasının ardından, Kamala Harris de ilk siyah kadın başkan yardımcısı olarak tarihe geçti. Aynı zamanda Güney Asya kökenli olan California Senatörü Harris, yönetimde görev yapan en üst rütbeli kadın olacak.