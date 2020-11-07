Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya’da COVID-19 kısıtlamaları protesto edildi
[Fotoğraf: AA]
Almanya’da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere karşı protesto gösterisi düzenlendi.
Almanya'nın Leipzig kentinde COVID-19 önlemlerini protesto eden göstericilerle aşırı sol gruplar karşı karşıya geldi.
Polis kentin farklı noktalarıda düzenlenen gösteriler nedeniyle yoğun güvenlik önlemi aldı.
11 bin 226 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da toplam vaka sayısı 642 bin 488'e yükseldi.
Son 24 saatte 130 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 11 bin 226'ya çıktı.
Ülkede koronavirüsten iyileşenlerin sayısı ise 412 bine ulaştı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 17:54
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