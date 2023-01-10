Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Lula da Silva ile görüşmesinde, ABD'nin Brezilya demokrasisine ve Brezilya halkının özgür iradesine olan desteğini ilettiği belirtildi.

Biden'ın Brezilya'da demokratik kurumlara karşı yapılan, şiddet içeren saldırıyı kınadığı kaydedilen açıklamada, iki liderin, iklim değişikliği, ekonomik kalkınma, barış ve güvenlik dahil olmak üzere karşılaşılan zorluklara karşı birlikte mücadele etme sözü verdikleri bilgisi aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Biden'ın ortak gündemi değerlendirmek için şubat ayı başında Lula da Silva'yı başkent Washington'a davet ettiği, Brezilya Devlet Başkanı'nın da bu daveti kabul ettiği duyuruldu.