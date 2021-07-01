Uzay turizmi hayalini gerçekleştirmek için yola çıkan Blue Origin, geçtiğimiz haftalarda bilet satışına başladı.

Şirketin sahibi Jeff Bezos ise beraber uzaya gideceği kişileri açıklamaya devam ediyor.

ABD'li eski pilot da gidiyor

Yolculukta Jeff Bezos ve kardeşine, Mary Wallace Funk da eşlik edecek.

Bezos’un özel olarak seçtiği Funk, ABD'li eski bir pilot.

Hayali 60 yıl sonra gerçekleşecek

Funk, 1961 yılında Mercury 13 uzay programı için eğitim almış ama programın iptal olması nedeniyle uzaya gidememişti.

82 yaşındaki Funk, Bezos sayesinde bu hayalini 60 yıl sonra gerçeğe dönüştürecek.