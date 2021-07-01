Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 18:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Jeff Bezos uzaya ABD'li eski pilotu götürüyor
Jeff Bezos'un uzay turizmi şirketi Blue Origin ilk yolculuğunu 20 Temmuz'da gerçekleştirecek. Bezos ve kardeşine yolculukta eşlik edecek isimlerden biri belli oldu. O isim, 1961 yılından bu yana uzaya gitmek isteyen eski bir pilot.
Uzay turizmi hayalini gerçekleştirmek için yola çıkan Blue Origin, geçtiğimiz haftalarda bilet satışına başladı.
Şirketin sahibi Jeff Bezos ise beraber uzaya gideceği kişileri açıklamaya devam ediyor.
ABD'li eski pilot da gidiyor
Yolculukta Jeff Bezos ve kardeşine, Mary Wallace Funk da eşlik edecek.
Bezos’un özel olarak seçtiği Funk, ABD'li eski bir pilot.
Hayali 60 yıl sonra gerçekleşecek
Funk, 1961 yılında Mercury 13 uzay programı için eğitim almış ama programın iptal olması nedeniyle uzaya gidememişti.
82 yaşındaki Funk, Bezos sayesinde bu hayalini 60 yıl sonra gerçeğe dönüştürecek.
Etiketler: ABD Uzay Çalışmaları
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