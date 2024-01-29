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Dünya
DHA 29.01.2024 12:38

Japonya’nın uzay aracı Ay’da ters duruyor

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay’a gönderdiği Akıllı İniş Aracı’nın (SLIM) planlanan konuma 55 metre uzaklığa indiği açıkladı. Ancak aracın pozisyonundan alınan görsel SLIM’in ‘ters’ durduğunu gösteriyor.

Japonya’nın uzay aracı Ay’da ters duruyor
[Fotograf: DHA]

Japonya’nın uzay aracı SLIM, 20 Ocak’ta Ay’a iniş yapmış ancak güneş enerjili pilleri elektrik üretmediği için araç kapatılmıştı.

JAXA dün yaptığı açıklamada, aracın büyük bir başarıyla hedef konumundan 55 metre uzaklığa indiğini ancak inişte elektrik üretmesi beklenen güneş enerjili pillerin batıya bakması sebebiyle henüz elektrik üretilmediğini ifade etti.

Öte yandan aracın Ay yüzeyindeki konumundan elde edilen görsel, SLIM’in ters durduğunu gösteriyor. SLIM’in Ay yüzeyindeki görselleri LEV-2 adlı robottan alınıyor.

Ay'a başarıyla inen Japonya'nın "SLIM" aracının bataryası bitti
Ay'a başarıyla inen Japonya'nın "SLIM" aracının bataryası bitti

"Güneş pilleri şu anda batıya bakıyor"

JAXA, aracın enerji üretimiyle ilgili dün yaptığı açıklamada “Verilerin analizi, SLIM'in güneş pillerinin şu anda batıya baktığını gösterdi; bu da güneş ışığı aydınlatma durumu zamanla iyileştikçe enerji üretimi ve dolayısıyla SLIM'in geri kazanılması olasılığının olduğunu gösteriyor. Her ne kadar SLIM'in Ay'daki faaliyetlerinin başlangıçta sadece birkaç gün sürmesi bekleniyor olsa da daha fazla teknik ve bilimsel veri elde etmek amacıyla toparlanma için gerekli hazırlıklar devam edecek” denildi.

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Japonya Uzay Çalışmaları
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