Japonya Başbakanı Şinzo Abe, hükümetin koronavirüsün (COVID-19) yayılmasının önlenmesine ilişkin kurallarına halk saygı duyarsa, ülkede OHAL’in bir ay içinde sona erebileceğini söyledi.

Abe, vatandaşlara yönelik en önemli talimatın 'insanlarla teması en az yüzde 70-80 azaltmak' olduğunu belirtti.

Dün açıklanan ve Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo ve Fukuoka'yı kapsayan OHAL’in 6 Mayıs'ta bitmesi planlanıyor.