Japonya Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Balıkçılık Ajansı (JFA) ve Sahil Güvenlik (KAIHO) birimlerinin Japon Denizi'nde münhasır ekonomik bölge kapsamlı devriye gezdiklerini söyledi.

Kato, ülkenin batısındaki İşikawa eyaletinin Japon Denizi kıyısındaki Noto yarımadasından başlayan ve balıkçılık için popülerliğiyle bilinen "Yamatotai" suları civarında münhasır ekonomik bölge ihlali yapan Çinli balıkçı gemilerine değindi.

Kato, Japonya makamlarının, bu bölgede yasa dışı sınır ihlali yapan ve Japon balıkçılarının faaliyetlerini tehlikeye atan Çinli 4 bin 137 balıkçı botuna, Japonya Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni terk etmesi uyarısı yaptığını belirtti.

Kato, "Japon balıkçıların güvenli faaliyetleri için yabancı balıkçı gemilerini izleme ve uyarıda bulunma kapsamında ilgili bakanlık ve kurumlarla iş birliğini yürütüyoruz" dedi.