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Dünya
AA 03.03.2025 17:10

Japonya'daki orman yangınında yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alan küle döndü

Japonya'nın kuzeydoğusunda 26 Şubat'ta başlayan orman yangınında yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alanın küle döndüğü bildirildi.

Japonya'daki orman yangınında yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alan küle döndü

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, yetkililer Iwate eyaletine bağlı Ofunato kentindeki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alanın küle döndüğünü belirten yetkililer, yangınlarla mücadele için ülke genelinde 2 binden fazla itfaiyecinin görevlendirildiğini duyurdu.

Yetkililer, dumanların yerleşim alanlarına doğru ilerlediğini ve 80'den fazla binanın hasar gördüğünü kaydetti.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü aktaran yetkililer, yaklaşık 1200 kent sakininin yangın dolayısıyla tahliye edildiğini belirtti.

Ofunato Valisi Fuchigami Kiyoshi, alevlerin daha da yayılmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 26 Şubat'ta orman yangını başlamıştı.

Yetkililer, 27 Şubat'ta bölgede yapılan çalışmalar sırasında yanmış bir cesedin bulunduğunu bildirmişti.

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Japonya Orman Yangını
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