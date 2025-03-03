Soykırımcı İsrail'in hapishanesindeki idari tutuklu bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı sakinlerinden 40 yaşındaki Filistinli Abdullah, 9 Kasım 2023'ten bu yana idari tutuklu olarak İsrail hapishanesinde tutuluyordu.

Abdullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Megiddo​​​​​​​ Hapishanesinde, 25 Şubat'ta hayatını kaybettiği belirtildi.

Ailesi, Abdullah'ın gözaltına alınmadan önce herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kaydetti.

Evli ve dört çocuk babası Abdullah'ın iki erkek kardeşi de idari tutuklu olarak İsrail tarafından tutuluyor.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde son bir haftada 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiği açıklanan ve kimliği bilinen Filistinli sayısı 61'e yükseldi. Bunlardan en az 40'ının Gazze'den olduğu belirtiliyor.

İsrail hapishanelerinde 1967'den günümüze 298 Filistinli hayatını kaybetti.