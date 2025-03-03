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Dünya
AA 03.03.2025 15:46

Katil İsrail askerlerinin Lübnan'ın sınırında açtığı ateşte bir kişi yaralandı

Lübnan'ın İsrail sınırı yakınında yer alan Kefr Killa beldesinde bir kişinin katil İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda yaralandığı belirtildi.

Katil İsrail askerlerinin Lübnan'ın sınırında açtığı ateşte bir kişi yaralandı

Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin güneyinde Mercayun ilçesine bağlı Kefr Killa beldesinde bir kişinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralandığını bildirdi.

Yaralanan Lübnanlının, Mercayun Devlet Hastanesi'ne tedavisini yapılmak üzere nakledildiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesindeki El-Mansuri ve Buyut es-Seyyad beldelerinde İsrail'e ait insansız hava aracının bölge halkını rahatsız edici sesler çıkararak uçtuğu da aktarıldı.

Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı.

Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 18 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 82 kişi hayatını kaybederken, 270'ten fazla kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Lübnanlı yetkililer, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini açıkladı.

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