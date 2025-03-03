Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 03.03.2025 15:26

Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığa daldı

Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığa daldı. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralandı. Polis bölgede operasyon başlattı.

Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığa daldı

Almanya'nın batısındaki Mannheim kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucunda en az bir kişi hayatını kaybetti ve ağır yaralılar var.

Söz konusu olay, Almanya'nın Renanya bölgesi de dahil olmak üzere birçok kentte düzenlenen karnaval etkinlikleri sırasında meydana geldi.

Mannheim24 haber sitesine göre, siyah bir SUV yüksek hızla hareket ederek kent merkezindeki Paradeplatz Meydanı'ndan kentin simge yapılarından su kulesine doğru ilerlerken insanlara çarptı.

Haberde, ağır yaralıların olduğu belirtildi.Polis, şüphelinin gözaltına alındığını ve olaya dair soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olaya karışan başka şüphelilerin olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Görgü tanıkları, olayın ardından yerde yatan insanların olduğunu ve iki kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğunu belirttiler.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Anket: Amerikalıların yarısından fazlası, Trump'ın başkanlık performansından memnun değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
Antalya trafiğine 10 köprülü çözüm
16:22
Soykırımcı İsrail'in hapishanesindeki idari tutuklu bir Filistinli hayatını kaybetti
16:24
Türkiye’nin doğadaki zenginliği: Yaban hayatı
16:22
Avrupa Birliği silahlanma planı hazırlıyor
15:58
İngiltere TikTok'a soruşturma başlattı
15:51
Erzurum'a çığ uyarısı
Ovacık’ta kar manzarası dronla görüntülendi
Ovacık’ta kar manzarası dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Türkiye’nin doğadaki zenginliği: Yaban hayatı
Türkiye’nin doğadaki zenginliği: Yaban hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ