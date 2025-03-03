Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığa daldı

Almanya'nın batısındaki Mannheim kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucunda en az bir kişi hayatını kaybetti ve ağır yaralılar var.

Söz konusu olay, Almanya'nın Renanya bölgesi de dahil olmak üzere birçok kentte düzenlenen karnaval etkinlikleri sırasında meydana geldi.

Mannheim24 haber sitesine göre, siyah bir SUV yüksek hızla hareket ederek kent merkezindeki Paradeplatz Meydanı'ndan kentin simge yapılarından su kulesine doğru ilerlerken insanlara çarptı.

Haberde, ağır yaralıların olduğu belirtildi.Polis, şüphelinin gözaltına alındığını ve olaya dair soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olaya karışan başka şüphelilerin olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Görgü tanıkları, olayın ardından yerde yatan insanların olduğunu ve iki kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğunu belirttiler.