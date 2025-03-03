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Dünya
AA 03.03.2025 16:39

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 397'ye yükseldi

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırıları ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 48 saatte 4'ü enkaz altından çıkarılan 9 Filistinlinin naaşı kentteki hastanelere getirildi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 397'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 48 saatte hastanelere 4'ü enkaz altından çıkarılan 5'i yeni olmak üzere toplam 9 kişiye ait cenazenin ulaştığı aktarılan açıklamada, 21 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 397'ye, yaralıların sayısının ise 111 bin 824'e yükseldiği bildirildi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 116 Filistinlinin hayatını kaybettiğini 490 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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