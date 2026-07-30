Japonya'daki depremde ölü sayısı 30'a yükseldi

Askerler ve acil durum ekipleri, ülkenin güneybatısında ağır hasar gören bir alışveriş merkezi ile yıkılan evlerin enkazı altında kalan kazazedelere ulaşmaya çalışıyor.

Kumamoto eyaleti hükümeti, Kyushu Adası'nda meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde en az 62 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bölgeye sevk edilen yaklaşık 5 bin Öz Savunma Kuvvetleri personeli, 35 dereceye ulaşan hava sıcaklığı ve gece saatlerinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki artçı sarsıntı nedeniyle zor şartlar altında görev yapıyor.

Kashima kasabasında deprem esnasında binlerce kişinin bulunduğu Aeon Mall alışveriş merkezinde yaklaşık 170 kurtarma görevlisi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket yetkilileri, yaklaşık 3 bin müşterinin otoparka tahliye edildiğini, ancak binanın başka bir bölümünde çıkan gaz patlaması sırasında içeride çalışanların bulunduğunu aktardı. Enkazdan çıkarılan 8 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Vietnam hükümeti, bir fabrikada vinç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden teknik stajyerin depremde ölen ilk yabancı ülke vatandaşı olduğunu açıkladı.

Eyalet yetkilileri, yaklaşık 34 bin 900 haneye elektrik, 15 bin haneye ise su verilemediğini duyurdu. 8 bin 800'den fazla kişi evlerini terk ederek 400'den fazla sığınağa yerleştirildi. Sığınaklara klima kurulması için ilave güç kaynakları temin ediliyor.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, bölgede binaların yıkıldığını, yangınlar çıktığını ve yolların hasar gördüğünü belirterek, zamanla yarışıldığını ve kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Japonya Mekânsal Bilgi Kurumu, deprem nedeniyle bazı karasal yüzeylerde 87 santimetreye varan kaymalar tespit edildiğini açıkladı.

Öte yandan, otomotiv ve çip üreticileri Kyushu'daki tesislerinde üretime ara verdi. Toyota, bölgedeki üç fabrikasında operasyonları cuma gününe kadar durdurduğunu ilan etti. Analistler, fabrikalardaki duruşun tesis hasarından ziyade çalışan güvenliği amacıyla alındığını belirtti.