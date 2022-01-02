Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 08:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AFP]
Japonya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ülkede demir yolu ve hava yolu trafiğinde aksamalar meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, soğuk hava, ülkenin kuzey kesimlerinde etkisini sürdürüyor.
Ulusal hava yolu firmaları yoğun kar yağışı sonrası kuzeydeki Hokkaido bölgesine yönelik 230'dan fazla seferi iptal etti.
Kyodo ajansına göre, bölgenin en büyük ulaşım noktalarından Shin-Chitose Havalimanında seferlerin yüzde 60'ı iptal edildi.
Hokkaido'nun en büyük kenti Sapporo'yu Shin-Chitose'ye bağlayan demir yolunda yapılması planlanan 160 seferin de iptal edildiği belirtti.
West Japan Railway, ülkenin batısında düşen ağaçların halihazırda işleyen demir yolu seferlerini durdurması sonucu 25 kişinin geceyi trende geçirdiğini duyurdu.
Etiketler: Japonya Kar Yağışı Hava Yolu
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