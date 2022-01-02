Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 123'üne ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde rastlandı. Bunların 122'si karantina altındaki eyalet merkezi Şian'da, biri ise kuzeyindeki Yanan şehrinde tespit edildi.

Ayrıca ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinin Ningbo şehrinde 7, orta kesimdeki Hınan eyaletinin Luyong şehrinde 1 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 60 vaka kaydedilirken, can kaybı yaşanmadı.

13 milyonluk şehirde karantina sürüyor

Şian'da, 23 Aralık'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri sürüyor.

Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 1578'e ulaştı. Numunelerde yapılan incelemelerde, vakaların COVID-19'unun Delta varyantını taşıdığı, hastalığın yurt dışı kaynaklı aynı vakadan yayıldığı tespit edilmişti.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 102 bin 505 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 13 hastanın tedavisi sürüyor.