Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, önlemlere rağmen COVID-19 vakalarının düşmediği Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette OHAL uygulanabileceğini duyurdu. Suga, hükümet olarak bu bölgelerde OHAL uygulanması fikrine sıcak baktıklarını söyledi.

"Vakalar düşmedi. Durumu dikkatle izliyoruz. Danışman heyetin tavsiye kararı vermesini bekleyeceğim. Dışarı insan çıkan sayısı geçen ay birçok bölgede düşmesine rağmen, özellikle Tokyo ve çevre eyaletlerinin iş merkezlerinde düşmedi. Uzmanlar, izi sürülmemiş vakaların çoğunun yeme içme faaliyetlerinden kaynaklandığına dikkati çekiyor."

"Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlenmesinde kararlıyız"

COVID-19’a karşı halkın aşılanmasının şubat sonunda başlatılması için hazırlıkların yapıldığını anlatan Suga, "Yayılmaya karşı şüphe götürmez çözüm aşıdır. Önce sağlık personeli, yaşlılar ve bakım merkezleri çalışanlarından başlanacak" dedi.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın düzenlenmesi konusunda "kararlı" olduklarını söyleyen Suga, "İnsanlığın virüsü yendiği ve Büyük Doğu Japonya depremi hasarlarını atlattığımızın kanıtı Tokyo Oyunları olacaktır" dedi.

Tokyo ile kuzeyindeki Saitama, batısındaki Çiba ve güneyindeki Kanagawa eyalet valileri, hafta sonu COVID-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi ile görüşmesinde bölgelerinden OHAL’in uygulanmasını talep etmişti.

Japonya'da vaka sayısı 250 bine yaklaştı

Japonya'da COVID-19 vaka sayısı 245 bin 924’e, ölü sayısı 3 bin 634’e yükseldi. Vakalar Tokyo’da 62 bin 590’a, Osaka’da 30 bin 772’ye, Kanagawa’da 22 bin 479’a, Aiçi’de 17 bin 108’e, Saitama’da 14 bin 934’e, Hokkaido’da 13 bin 685’e, Çiba’da 11 bin 668’e, Hyogo’da 10 bin 334’e çıktı.