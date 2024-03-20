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Dünya
AA 20.03.2024 09:34

Japonya'da kimyasal madde taşıyan tanker alabora oldu

Güney Kore bandıralı kimyasal madde taşıyan tankerin Japonya'nın batı kıyısı açıklarında alabora olduğu ve mürettebattaki 5 kişinin arandığı bildirildi.

Japonya'da kimyasal madde taşıyan tanker alabora oldu
[Fotograf: Reuters]

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, batıdaki Yamaguçi eyaletinin Şimonoseki kenti açıklarında Güney Kore bandıralı kimyasal madde tankeri alabora oldu.

"KEOYOUNG SUN" isimli 870 tonluk tankerden yapılan yardım çağrısında, Şimonoseki açıklarında Mutsure Adası'nın kuzeybatısına demirleyen tankerin alabora olduğu belirtildi.

Güney Kore merkezli Yonhap ajansının haberinde, tankerin kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle ada açıklarına demirlediği aktarıldı.

Olay esnasında tankerde 8 Endonezyalı, 2 Güney Koreli ve 1 Çinli toplam 11 mürettebatın bulunduğu ve 6'sının kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kyodo ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, uçak ve devriye gemileri vasıtasıyla kayıp 5 kişi için arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Japonya Sahil Güvenliği, 68,8 metre uzunluğa ve 10,6 metre genişliğe sahip tankerin 980 ton akrilik asit taşıdığını bildirdi.

NHK'nin haberinde, yerel meteoroloji ofisinin, olayın meydana geldiği bölgeye yönelik kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga uyarıları yaptığı ifade edildi.

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