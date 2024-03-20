Japonya, Kuzey Kore ile oynayacağı resmi futbol maçı için Pyongyang'a 14 yetkili gönderecek

Japonya milli futbol takımı "Samurai Blue", 2026 FIFA Dünya Kupası AFC elemeleri B Grubunda ikinci tur maçları için Kuzey Kore ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Futbol karşılaşmalarının ilki 21 Mart'ta Tokyo'da, ikincisi ise 26 Mart'ta Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki Kim Il Sung Stadyumu'nda oynanacak.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, 26 Mart'ta maç dolayısıyla, milli futbol takımına ve maçı yerinde takip edecek basın mensuplarına destek verilmesi amacıyla 14 yetkilinin hafta sonu Pyongyang'a gönderileceğini duyurdu.

Yetkililer, Japon sporculara ve basın mensuplarına, Kuzey Kore'deki yerel prosedürlerin aşılmasında yardımcı olmak dahil "öngörülemeyen durumların ele alınmasından" sorumlu olacak.

Japon yetkililer, Kim Il Sung Stadyumu'nda oynanacak futbol maçı dahil toplamda 5 gün Pyongyang'da konaklayacak.

Kuzey Kore'ye nükleer ve füze programları nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında Japonya, vatandaşlarına maçı izlemek için Pyongyang'a seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yaptı.

Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

Japonya hükümeti Kasım 2011'de, o dönem Dünya Kupası elemeleri oynamak üzere Kuzey Kore'ye giden milli futbol takımı için Pyongyang'a yetkililerini göndermişti.

Japonya'nın 6 puanla ilk, Kuzey Kore'nin 3 puanla ikinci sırada yer aldığı FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubunda Suriye'nin 3 puanı bulunuyor. Myanmar'ın ise henüz puanı yok.