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Dünya
BBC 20.03.2024 06:22

HIV tedavisinde umut veren gelişme: Gen düzenlemesi

Bilim insanları, Nobel Ödülü sahibi Crispr gen düzenleme teknolojisini kullanarak HIV'i enfekte olmuş hücrelerden başarıyla yok ettiklerini duyurdu.

HIV tedavisinde umut veren gelişme: Gen düzenlemesi

Söz konusu çalışmada gen düzenleme teknolojisi makas gibi çalışıyor ve moleküler düzeyde DNA'yı kesiyor, böylece "kötü" hücreler uzaklaştırılabiliyor veya etkisiz hale getirilebiliyor.

Ana hedef, vücudu virüsten tamamen kurtarabilmek.

Ancak bunun güvenli ve etkili olup olmadığını kontrol etmek için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

Bu hafta bir tıp konferansında ilk bulgularının bir özetini sunan Amsterdam Üniversitesi ekibi, çalışmalarının yalnızca "kavramın kanıtı" olarak kaldığını ve yakın zamanda HIV'e çare olmayacağını vurguladı.

Nottingham Üniversitesi'nde kök hücre ve gen terapisi teknolojileri doçenti olan Dr. James Dixon da aynı fikirde ve tüm bulguların hala inceleme gerektirdiğini söylüyor.

"Gelecekteki bir terapi için bu hücre analizlerindeki sonuçların tüm vücutta olabileceğini göstermek için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulacak" dedi.

Mevcut HIV ilaçları virüsü durdurabiliyor ancak ortadan kaldıramıyor.

HIV'li kişilerin çoğunun yaşam boyu antiretroviral tedaviye ihtiyacı var. Bu ilaçları almayı bırakırlarsa, uyuyan virüs yeniden uyanabilir.

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