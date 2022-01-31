Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Japonya'da bir F-15 kalkış sonrası radardan kayboldu
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde F-15 savaş uçağıyla kalkıştan sonra irtibatın kesildiği bilgisi paylaşıldı. İçinde iki kişinin bulunduğu uçağın düşmüş olabileceği tahmin ediliyor.
Kamu yayıncısı NHK'nin Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde, F-15'in kalkış sonrası radardan kaybolduğu açıklandı.
F-15 savaş uçağının Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısında bulunan İşikawa eyaletindeki Komatsu üssünden havalandığı bilgisi verildi.
İçinde iki kişinin bulunduğu uçağın düşmüş olabileceği ifade edildi.
Eyaletin başkenti Kanazawa'da Sahil Güvenlik Birimleri, arama-kurtarma faaliyetleri için devriye botlarını görevlendirdi.
Etiketler: Japonya Savunma Sanayii
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