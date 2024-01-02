Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem: 4 kişi hayatını kaybetti

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.

Dün yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu.

Açıklamada ayrıca bölge genelinde gece boyunca arasında 4 ile 5 arası büyüklükte çok sayıda depremin daha meydana geldiği rapor edildi.

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında 100'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi.

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremler sonrası 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İşikawa Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personeli bölgeye sevk edildi.

Tren hatlarında gecikmeler

Bölgede hizmet veren Hokuriku hızlı tren hatlarındaki birçok seferde 11 saate varan gecikmeler yaşandığı, gecikmeden olumsuz etkilenen 1400'e yakın yolcunun sabaha karşı varış noktalarına ulaştığı aktarıldı.

İşikawa'nın merkezindeki Kanazawa İstasyonu varışlı tren seferlerinin öğle saatlerine dek askıya alındığını bildirdi.

Selamlama iptal edildi

Japonya İmparatorluk Ajansı (Kunaicho), İmparator Naruhito'nun, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı yerleşkesinde halkı selamlayacağı etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

Öte yandan, Hokuriku Electric Power (Rikuden) firmasına ait Noto Yarımadası'nın batı yakasına kurulu, hizmet dışı Şika Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadığı kaydedildi.

Japonya Nükleer Düzenleme Kuruluna göre, depremin merkez üssü yakınlarındaki Niigata ve Fukui eyaletlerinde bulunan nükleer güç santrallerinde de anormallik tespit edilmedi.