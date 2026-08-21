Vergi borçlarında son gün 31 Ağustos: 72 aya kadar yapılandırma

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, vergi dairelerine yönelik borçların taksitlendirilmesine imkan tanıyan düzenlemeye ilişkin başvuru süreci devam ediyor.

Düzenlemeyle, vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş kamu alacakları taksitlendirilebiliyor. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor.

Özel tüketim vergisi, 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine ilişkin geçici vergi ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri ve zamları, tecil kapsamına girmiyor. Söz konusu vergilere ait beyannameler üzerinden tahakkuk eden damga vergileri ile bunlara ilişkin gecikme zamları da kapsamda bulunmuyor.

Yapılacak taksitlendirmelerde uygulanacak tecil faizi oranı yıllık yüzde 29 olarak belirlendi.

Borçları 10 milyon lirayı aşmayanlar için teminat aranmadan taksitlendirme yapılabiliyor. Bu tutarı aşanların ise sadece aşan kısmın yarısı değerinde teminat göstermesi gerekiyor.

72 aya kadar taksit imkanı

Mükellefler, KDV dışındaki borçlarını 72 aya kadar taksitlendirebiliyor. Katma değer vergisinde ise taksit süresi 12 ay olarak uygulanıyor.

Düzenlemeden yararlanmak için borçluların vergi dairelerine gitmesi şartı bulunmuyor. GİB'in internet adresi (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) üzerinden veya e-Devlet (turkiye.gov.tr) aracılığıyla elektronik ortamda başvuru yapılabiliyor.

Mükelleflerin bu imkandan yararlanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapması gerekiyor. Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yapan mükellefler, tecil edilebilir borçlarını burada görebiliyor. Bu kapsamda mükellefler, kendisi için uygun taksit seçeneğini tercih ederek başvurusunu tamamlayabiliyor.

Bu imkandan yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularını son güne bırakmaması önem taşıyor.

Taksitlendirilen borçlara ilişkin birinci taksit 30 Eylül'e kadar ödenebilecek. İzleyen taksitler de bu ayı takip edecek şekilde aylık yapılacak.

Borçlara ilişkin taksitlerin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tecil ihlal edilmiş olacak. Fakat bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ihlal nedeni sayılmayacak.