Kyodo ajansının haberine göre, başkent Tokyo'da, deniz ürünleri satan büyük bir şirketin yan kuruluşuna ait çok katlı depoda yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri, Ota semtindeki bir sanayi bölgesinde yer alan ve dondurulmuş gıda ürünlerinin saklandığı depodaki yangının 5,5 saatte kontrol altına alınabildiğini belirtti.

Tokyo İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada da binanın 5. katında başlayan yangında, 4 kişinin çatıdan helikopterle kurtarıldığı bildirildi.

Şirketten, yangın çıktığı esnada bir tesisatçının borulara kaynak yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Yangın nedeniyle kentteki Haneda Havalimanı'nın pistlerinden birinde uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Kaynak: AA