Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, başkent Tokyo'yu ziyaret eden Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinde ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Görüşmede iki bakan, "uluslararası hukukun ihlali" diye niteledikleri Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa "kararlılıkla karşı çıkılması" konusunda fikir birliğine vardı.

Hayaşi, düzenlenen ortak basın toplantısında, "Rusya'nın komşusuna açtığı savaşın uluslararası düzenin temelini tehdit ettiğini" belirterek, uluslararası toplumu buna karşı dayanışma içinde olmaya davet etti.

"Hemfikir ülkelerin müzakereli derinleştireceğini umuyorum"

Bakan Hayaşi, "Temel değerleri paylaşan 'hemfikir' ülkelerin, hukuka dayalı, serbest ve açık uluslararası düzenin korunması ve geliştirilmesine yönelik müzakereleri derinleştireceğini umuyorum" dedi.

Dendias da bir ülkenin bağımsızlığına karşı güç kullanılmasına karşı çıktıklarını ifade ederek, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Japonya'nın takındığı tavrı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

"Kuzey Kore'nin füze denemeleri kabul edilemez"

Kuzey Kore'nin son dönemde artırdığı füze denemelerini "şiddetle kınayan" Dendias, bunun "tamamıyla kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Yunan Bakan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ilk fırsatta ülkesini ziyaret etmesini beklediklerini duyurdu.