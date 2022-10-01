Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya'nın ilhak kararının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Konuya dair basına açıklamalarda bulunan Kişida, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesini hukuka aykırı ve bunun Ukrayna'nın egemenlik haklarının ihlali olduğunu belirtti.

"Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamayı planlıyoruz"

Kişida, telefon görüşmesinde, "Rusya'nın referandum dediği sürecin Ukrayna'nın bir kısmının ilhakı olduğu, bunu asla kabul etmeyeceğini ve kınadığını" ifade etti.

Japonya'nın daha geniş uluslararası çevrelerle Ukrayna'yı destelemek konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Kişida, Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamayı planladıklarını kaydetti.

Kişida, ayrıca, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Japonya Büyükelçiliğini tekrar açmayı değerlendirdikleri bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'nın bir bölümünü ilhakı ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere geniş çevrelerce tepkiyle karşılandı.

Rusya, Ukrayna toprağının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etti

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı.

Başkent Moskova'da düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.

İmzalanan sözde anlaşmalar ile bağımsızlıkları tanınan Ukrayna'nın 4 bölgesi, Kırım'ın ardından Rusya tarafından ilhak edildi.