Bir basın toplantısında konuşan Yoşimasa Hayaşi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un, Sovyetler Birliği Kuril Adaları'nın kontrolünü ele geçirdiğinde Tokyo'nun İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını tanımayı reddettiği yönündeki iddialarına yanıt verdi.

Hayashi , "Egemenliğimiz dört Kuzey Ada'ya kadar uzanıyor. Toprak sorunu çözüldükten sonra bir barış anlaşması imzalama arzusu olan temel konumumuz temelinde kalıcı müzakerelere devam etmek niyetindeyiz” dedi.

Kuzey Adaları, Japonya'nın Kuril zincirinin altındaki dört adaya verdiği isim. Iturup, Kunashir, Shikotan ve Habomai adlı kara kütlelerinin tümü, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Japonya'nın bir parçasıydı.

Çatışma sona erdikten sonra, Sovyetler Birliği ve Japonya bir barış anlaşması imzalamadı ve egemenlikleri konusundaki anlaşmazlık, ana anlaşmazlık noktası oldu.

Bütün ada zinciri o zamandan beri Moskova'nın elinde.