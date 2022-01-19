Missouri Eyaleti Otoyol Devriyesi, eyalettekilere Batman'in rakibi Joker'in 1978 model mor/yeşil aracının Gotham City'de dolaştığına dair acil durum bildirimi gönderdi.

Eyalet sakinleri, sosyal medyada, bildirimde bahsedilen Dodge marka aracın 1989 yapımı Batman filminde Joker karakteri tarafından kullanıldığına dair paylaşım yaptı.

so you're telling me that the joker's car from 1989's cinematic masterpiece Batman is currently terrorizing gotham city, missouri pic.twitter.com/lEahgXBDYY — The Great Value Gatsby (@ZachLeffers) January 18, 2022

Missouri Eyaleti Otoyol Devriyesi, kısa süre sonra, uyarı bildiriminin yanlışlıkla gönderildiğini açıkladı. Bunun bir acil durum değil, test mesajı olması gerektiği belirtildi.

This was meant to be a test message, THERE WAS NO ALERT. pic.twitter.com/VZMfEHI28c — MSHP General HQ (@MSHPTrooperGHQ) January 18, 2022

Eyalette yer alan bir haber merkezinin spikeri, söz konusu gönderimin "büyük bir hata" olduğunu savunarak yetkililere sorumluluğu üstlenme çağrısı yaptı.

Texas eyaletinde geçen yıl yaşanan benzer bir olayda, kurgusal karakter seri katil "Chucky" ile ilgili uyarı bildirimi paylaşılmıştı.