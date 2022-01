Missouri Eyaleti Otoyol Devriyesi, eyalettekilere Batman'in rakibi Joker'in 1978 model mor/yeşil aracının Gotham City'de dolaştığına dair acil durum bildirimi gönderdi.

Eyalet sakinleri, sosyal medyada, bildirimde bahsedilen Dodge marka aracın 1989 yapımı Batman filminde Joker karakteri tarafından kullanıldığına dair paylaşım yaptı.

so you're telling me that the joker's car from 1989's cinematic masterpiece Batman is currently terrorizing gotham city, missouri pic.twitter.com/lEahgXBDYY