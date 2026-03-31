Dünya
AA 31.03.2026 09:56

Japonya, iki üssüne ilk kez uzun menzilli füzeler konuşlandırdı

Japonya, "güvenlik ortamını" gerekçe göstererek ülkedeki iki üssüne ilk kez karşı taarruz kapasitesine sahip uzun menzilli füzelerin konuşlandırıldığını açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Ülkeyi çevreleyen güvenlik ortamının giderek ciddi hale gelmesine yanıt olarak bu kararın alındığı belirtilen açıklamada, Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin iki üssüne taarruz kapasitesine sahip ve uzun menzilli "yerli olarak geliştirilen stand-off füzelerin" ilk kez konuşlandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu sistemlerin, Japonya'nın caydırıcılık ve müdahale kabiliyetlerini artırmada önemli rol oynadığı vurgulandı.

Kyodo ajansının haberine göre de füzeler Kumamoto eyaletinde bulunan Camp Kengun ile Shizuoka eyaletindeki Camp Fuji üslerine yerleştirildi.

Üslere konuşlandırılan Type-12 füzesinin menzili yaklaşık 1000 kilometre olarak biliniyor ve Çin anakarasına ulaşabilecek kapasiteye sahip.

Bu karar, Çin ile Japonya arasında, Japon Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle yaşanan diplomatik gerilimin ardından geldi.

