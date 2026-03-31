Reuters, AA 31.03.2026 09:42

Avrupa'da doğalgaz krizi: Kritik seviyeye düştü, acil önlem çağrısı yapıldı

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Avrupa Birliği’ndeki (AB) doğal gaz depolarındaki doluluk oranının, kritik seviyeye gerilediğini açıkladı. Avrupa Komisyonu AB hükümetlerini, İran savaşının küresel yakıt piyasalarını aksatması nedeniyle önümüzdeki kışa hazırlık amacıyla doğalgaz depolarını doldurmaya çağırdı.

Gazprom tarafından yapılan yazılı açıklamada, kış sezonunun devam etmesiyle birlikte Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Hırvatistan, Çekya ve İsveç'in depolardan gaz çekmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Birliğin en büyük tüketicileri olan Almanya, Fransa ve Hollanda'da doluluk oranının ortalama yüzde 17,4 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

Stokların gelecek sezon öncesi hedeflenen düzeye ulaşamayabileceğini vurgulayan Miller, küresel ısınma beklentilerine rağmen mevcut soğuk havanın tüketimi artırdığını ve depolardaki gaz miktarının bir sonraki dönem başında yüzde 70'e dahi ulaşamayabileceğini öngördü.

Küresel krizin ortasında Türkiye’nin enerji politikaları fark yaratıyor
Küresel krizin ortasında Türkiye'nin enerji politikaları fark yaratıyor

Avrupa Komisyonundan erken dolum çağrısı

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar ve İran savaşı nedeniyle enerji piyasalarında yaşanan aksaklıklar, AB yönetimini harekete geçirdi.

Avrupa Komisyonu, üye ülkelere küresel yakıt piyasalarındaki belirsizlikler ve yükselen fiyatlar nedeniyle doğal gaz depolarını nisan ayından itibaren doldurmaya başlama çağrısı yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Komisyon, kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda arz güvenliği konusunda acil bir tehdit olmadığını yinelemekle birlikte, hükümetlerin artan maliyetlere karşı hazırlıklı olmasını istedi.

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran gerilimi sonrası Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 70'ten fazla artış gösterdi.

Lojistik hatlarda aksama yaşanıyor

Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlikler, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) akışının beşte birini risk altına soktu.

İran'ın saldırıları neticesinde Katar'ın LNG ihracat kapasitesinin yüzde 17'sinin devre dışı kaldığı belirtildi.

Avrupa Birliği Gaz Altyapısı verilerine göre, AB genelindeki depolama kapasitesi yılın bu dönemi için alışılmadık derecede düşük bir seviye olan yüzde 28'de seyrediyor.

Bazı ülkelerde stokların tükenme noktasına geldiği, Hollanda'da doluluk oranının yüzde 6'ya kadar düştüğü bildirildi.

Komisyon sözcüsü ise mevcut arzın büyük oranda Norveç ve ABD kaynaklı olduğunu, bu nedenle Orta Doğu'daki çatışmalardan doğrudan bir arz kesintisi yaşanmadığını açıkladı.

Hükümetlerin kış öncesi depolama hedeflerini esneklik payını kullanarak yüzde 90'dan yüzde 80'e çekebilecekleri de ifade edildi.

