Japonya Fukuşima'da 7,3 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti kameralara yansıdı.
Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.08'de, 60 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.
Fukuşima kıyılarında yaşanan depremin önce 7,1 olarak açıklanan büyüklüğü 7,3 şeklinde güncellendi. Fukuşima kıyılarında tsunami tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
Deprem, Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedildi.
4 bölgede hızlı tren seferleri durduruldu
Kabine Başsekreteri Kato Katsunobu, Başbakanlık Ofisinde görev gücü oluşturulduğunu söyledi.
Kato, deprem sonrası elektrik kesintisi sebebiyle Tokaido, Tohoku, Hokuriku, Joetsu'da hızlı tren faaliyetlerinin durduğu bilgisini verdi.
20'den fazla kişi yaralandı
Hasar tespiti ve arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Başbakanı Suga Yoşihide görev gücüne talimat verdi.
Deprem sonrası, Miyagi ve Fukuşima'da 20'den fazla kişi yaralandı, bölge genelinde 950 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı.
Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.